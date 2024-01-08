В Китае отреагировали на удар оккупантов по Донбассу

Пекин продолжает настаивать на переговорах между Киевом и Москвой и поиске политического урегулирования "кризиса".

Китай призвал Россию и Украину избегать ударов по гражданским объектам и защищать гражданских жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, комментируя убийство россиянами 11 жителей Покровского района Донецкой области.

Читайте также: Бывший глава ЦРУ сказал, на кого дальше нападет Путин в случае победы

"Позиция Китая относительно "украинского кризиса" остается последовательной и четкой. Мы призываем соответствующие стороны быть максимально сдержанными, избегать нападения на гражданские объекты и защищать безопасность гражданских жителей", - заявила Мао Нин в ответ на вопрос, разделяет ли КНР позицию ООН с осуждением убийства гражданских украинцев армией РФ.

Пресс-секретаря МИД КНР сообщил, что Пекин продолжает настаивать на переговорах между Украиной и РФ и поиске политического урегулирования "кризиса".

"Мы убеждены, что единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса является диалог и переговоры, и надеемся, что все стороны смогут работать над политическим урегулированием кризиса, над прекращением огня и общими усилиями облегчат ситуацию", - резюмировала Мао Нин.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.