РосСМИ сообщают о взрыве на железной дороге возле нефтебазы в Нижнем Тагиле

Российские СМИ сообщают о том, что в Свердловской области на железнодорожных путях возле нефтебазы в Нижнем Тагиле произошел взрыв.

| Автор: Мальцева Ольга

В Свердловской области на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел взрыв в районе станции Сан-Донато. Возле путей находится нефтебаза. Об этом сообщает Baza.

Читайте также: Кремль отбирал семьи убитых оккупантов для рождественской встречи с Путиным, - ISW

По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Спасательные службы проверяют информацию о взрыве.

Добавляется, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

Читайте также: В Кривом Роге мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

Напомним, россияне сбросили собственную авиабомбу на оккупированное Рубежное. Российские захватчики сбросили авиабомбу на оккупированный город Рубежное, что на Луганщине.