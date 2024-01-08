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РосСМИ сообщают о взрыве на железной дороге возле нефтебазы в Нижнем Тагиле

Российские СМИ сообщают о том, что в Свердловской области на железнодорожных путях возле нефтебазы в Нижнем Тагиле произошел взрыв.
 |  Автор: Мальцева Ольга
РосСМИ сообщают о взрыве на железной дороге возле нефтебазы в Нижнем Тагиле
Иллюстративное фото / Getty images

В Свердловской области на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел взрыв в районе станции Сан-Донато. Возле путей находится нефтебаза. Об этом сообщает Baza.

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По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Спасательные службы проверяют информацию о взрыве. 

Добавляется, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство.

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Напомним, россияне сбросили собственную авиабомбу на оккупированное Рубежное. Российские захватчики сбросили авиабомбу на оккупированный город Рубежное, что на Луганщине.

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