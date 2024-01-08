Еврокомиссар из Польши пригрозил заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский пригрозил заблокировать беспошлинную торговлю Украины с ЕС.

| Автор: Мальцева Ольга

Превышение объемов импорта сельскохозяйственной продукции из Украины может спровоцировать новый кризис в Европейском Союзе. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский в письме к руководству Еврокомиссии, сообщает RMF24.

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Польский представитель написал письмо по этому поводу председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Валдису Домбровскису, вице-президенту Еврокомиссии, ответственному за торговлю.

Войцеховский не поддержит регламент, если его предложения не будут учтены. Внутриведомственные консультации ЕК по этому вопросу заканчиваются завтра.

Януш Войцеховский предлагает, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые Еврокомиссия уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Польский комиссар также призывает к количественным ограничениям на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, стремительно растет и угрожает дестабилизировать рынок ЕС.

"Продолжение торговых привилегий для Украины, предусмотренных регламентом ЕС, срок действия которого истекает в этом году, без защитных положений и количественных ограничений грозит новым кризисом избытка импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины", - говорится в письме Януша Войцеховского.

Еврокомиссар пишет, что ЕС "должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость". Он возлагает ответственность за нынешнее положение дел на Россию, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

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В то же время комиссар повторяет свое предложение поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.

Напомним, в ГПСУ сообщили, что поляки завершили блокирование границы. Сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска Медика - Шегини. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.