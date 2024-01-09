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В России полтора десятка вагонов сошли с рельсов

В результате аварии на Забайкалье пострадали соседние пути, движение на транспортном участке остановлено.
В России полтора десятка вагонов сошли с рельсов
Иллюстративное фото / РосСМИ

На Забайкальской железной дороге России вечером в понедельник, 8 января, произошло схождение 14 вагонов грузового поезда. В результате этого пострадали соседние пути, движение на транспортном участке остановлено.

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Сообщается, что авария случилась на перегоне Алеур-Бушулей. Пострадавших нет, а причины аварии устанавливаются.
 
При этом из-за схождения вагонов также остановлены пассажирские поезда Москва – Владивосток и Чита – Благовещенск.

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