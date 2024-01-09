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В России произошел взрыв на железной дороге

Состав с цистернами был остановлен на станции Сан-Донато в нескольких сотнях метров от терминала Газпром нефть.
В России произошел взрыв на железной дороге

В Свердловской области РФ в понедельник, 8 января, произошел взрыв на железнодорожных путях вблизи нефтебазы. Об этом сообщает TagilCity.

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Взрыв произошел в районе станции Сан-Донато. Также появились кадры с места происшествия.
 
Сообщается, что на одной из цистерн, изображенных на фото, написано "ООО Газпромтранс". По открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороге Астраханского отделения. Указанное юрлицо с почти 14 млрд руб уставного капитал принадлежит ПАО Газпром, говорится в сообщении.
 
Местные СМИ пишут, чьто взрывных устройств было несколько.

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