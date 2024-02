Переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгезе. Стороны обсудили дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает Ольга Стефанишина в Twitter.

Читайте также: В британской разведке рассказали, что хочет сделать Путин до выборов

По словам вице-премьера, во время встречи они с еврокомиссаром обсудили

- шаги для неукоснительного выполнения 4-х рекомендаций

- начало скрининга, за которым последуют встречи команды Gov и DG NEAR

- подготовка переговорной базы

Читайте также: "Власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонской областью

Она отметила, что Украина имеет потенциал для продвижения по всем направлениям.

Productive meeting w/@OliverVarhelyi on the structure of 🇪🇺🇺🇦negotiations. Agreed on:

- steps for steadfast 4 recs implementation

- kick-off of the screening to be followed by 🇺🇦Gov team & DG NEAR meetings

- negotiation framework preparation

🇺🇦 has the capacity to advance on all. pic.twitter.com/U0yvprNDJW