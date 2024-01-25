Переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгезе. Стороны обсудили дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает Ольга Стефанишина в Twitter.
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По словам вице-премьера, во время встречи они с еврокомиссаром обсудили
- шаги для неукоснительного выполнения 4-х рекомендаций
- начало скрининга, за которым последуют встречи команды Gov и DG NEAR
- подготовка переговорной базы
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Она отметила, что Украина имеет потенциал для продвижения по всем направлениям.
Productive meeting w/@OliverVarhelyi on the structure of 🇪🇺🇺🇦negotiations. Agreed on:— Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) January 25, 2024
- steps for steadfast 4 recs implementation
- kick-off of the screening to be followed by 🇺🇦Gov team & DG NEAR meetings
- negotiation framework preparation
🇺🇦 has the capacity to advance on all. pic.twitter.com/U0yvprNDJW
Напомним, Дмитрий Лубинец о падении самолета Ил-76: нет признаков, что на борту были десятки людей. Пока неизвестно, кто находился на борту Ил-76 в момент катастрофы. Кроме того, он сомневается, что на борту могли находиться десятки людей, как сообщает Россия.