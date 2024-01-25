Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и Европейский комиссар по вопросам расширения Оливер Варгез обсудили переговоры вступления Украины в ЕС.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Переговоры по вступлению Украины в ЕС: Стефанишина согласовала детали с еврокомиссаром
Ольга Стефанишина / Getty images

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина встретилась с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Варгезе. Стороны обсудили дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС. Об этом сообщает Ольга Стефанишина в Twitter.

Читайте также: В британской разведке рассказали, что хочет сделать Путин до выборов

По словам вице-премьера, во время встречи они с еврокомиссаром обсудили 

- шаги для неукоснительного выполнения 4-х рекомендаций

- начало скрининга, за которым последуют встречи команды Gov и DG NEAR

- подготовка переговорной базы

Читайте также: "Власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонской областью

Она отметила, что Украина имеет потенциал для продвижения по всем направлениям.

Напомним, Дмитрий Лубинец о падении самолета Ил-76: нет признаков, что на борту были десятки людей. Пока неизвестно, кто находился на борту Ил-76 в момент катастрофы. Кроме того, он сомневается, что на борту могли находиться десятки людей, как сообщает Россия.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK