Украина в 2024 году начнет строительство четырех атомных реакторов, - Минэнерго

Украина планирует начать строительство четырех новых атомных энергоблоков этим летом или осенью, поскольку страна стремится компенсировать потерю энергетических мощностей из-за войны с Россией.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина рассчитывает начать строительство четырех новых атомных энергоблоков этим летом или осенью, поскольку страна стремится компенсировать потерю энергетических мощностей из-за войны с Россией. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters.

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Два энергоблока, которые включают реакторы и сопутствующее оборудование, будут построены на базе российского оборудования, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как другие два будут использовать западные технологии от производителя энергетического оборудования Westinghouse.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины, добавил Галущенко.

Этот график является более агрессивным, чем тот, который ранее очерчивался Киевом, который говорил о начале работ где-то в 2024 году, не уточняя, что все четыре реактора могут быть разработаны одновременно.

"Я думаю, что (мы начнем строительство) летом-осенью. Нам нужны корпуса. Мы хотим сделать третий и четвертый энергоблоки сразу", - заявил Галущенко.

Сообщается, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено.

После обретения независимости от Советского Союза в 1991 году Украина построила три новых ядерных реактора - по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской атомных электростанциях.

Сегодня три атомные электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% электроэнергии, но Киев хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Россия получила контроль над объектом после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, и его шесть ядерных реакторов сейчас простаивают.

"3-м и 4-м энергоблоками (Хмельницкой АЭС) мы хотим компенсировать Запорожский, и сейчас мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим забрать...Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели третий реактор на линии", - сказал Галущенко.

Параллельно со строительством блоков ВВЭР-1000 советских времен, Украина хочет начать подготовительные строительные работы для размещения двух современных западных блоков АП-1000, также на Хмельницкой АЭС.

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"Нам нужно принять (парламентское) законодательство, и у нас есть законопроекты относительно 3-го, 4-го, 5-го и 6-го энергоблоков. Это ВВЭР-1000, а 5-й и 6-й мы хотим построить типа AP. Это параллельный процесс", - сказал он.

В декабре "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о закупке оборудования для 5-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

Напомним, ЕС уменьшил выбросы от топлива до минимума. В 2023 году ЕС построил рекордное количество солнечных панелей и ветровых турбин, а также смог производить больше электроэнергии из дамб и атомных электростанций.