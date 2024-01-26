Убивает за 5 минут: в ISW сообщили об использовании армией РФ химического оружия против ВСУ

Армия России увеличила использование химического оружия в Украине. Гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут.

| Автор: Мальцева Ольга

Российские войска увеличивают использование химического оружия в Украине, продолжая очевидные нарушения Конвенции о запрещении химического оружия, участницей которой является Россия. Об этом сообщает ISW.

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Представитель Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Украины капитан Андрей Рудик заявил 25 января, что российские войска начали использовать гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном, который является разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками.

В декабре 2023 года, и что украинские официальные лица зафиксировали 81 случай использования российскими войсками гранат РГ-ВО в декабре 2023 года.

Генеральный штаб Украины сообщил 13 января, что российские войска начали использовать новый тип специальной газовой гранаты, содержащей газ CS (2-хлорбензалмалононитрил - также РХБЗ), с 14 декабря, и что российские войска применили химическое оружие по меньшей мере 51 раз за первые две недели 2024 года.

"Российская 810-я бригада морской пехоты ранее признала 22 декабря, что бригада намеренно применяет химическое оружие, сбрасывая с беспилотников гранаты К-51 с газом CS на украинские позиции вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области", - сообщили в Институте.

Рудик заявил, что гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут, и что исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена на неустановленном, но, вероятно, российском заводе в 2023 г.

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Рудик добавил, что Россия, возможно, пытается оценить международную реакцию на применение Россией химического оружия в Украине, чтобы расширить виды оружия, которые используют российские войска.

В Институте отметили, что в настоящее время Россия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), которая запрещает использование РХБЗ как метода ведения войны.

Напомним, ВСУ предупредили об опасности у границы на Сумщине. Защитники северной границы Украины противодействуют российским диверсионно-разведывательным группам.