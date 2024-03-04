В Воздушных силах рассказали, как уничтожение самолетов РФ повлияло на ситуацию в небе

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что враг делает выводы после сбивания самолетов и уменьшает их активность.

| Автор: Мальцева Ольга

После сбитых в последние дни российских самолетов Россия делает выводы. Активность врага с применением управляемых авиабомб уменьшилась, однако эти удары не прекращаются. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также: Кремль использует тему "мирных переговоров" для подрыва международной поддержки Украины, - ISW

"Ситуация меняется. После работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем сообщил командующий Воздушных сил ВСУ (Николай Олещук, - ред.), небо стало чистым", - сообщил Игнат.

Он добавил, что после того, как враг увидел, что их обстреливают, в течение нескольких часов в небе не было замечено ни одной воздушной цели. Однако, как отметил Игнат, это явление не будет продолжаться постоянно.

"Самолеты появились снова, нанесли удары и в течение прошлой ночи. В течение вчерашнего дня несколько десятков управляемых авиабомб тоже были направлены с разных направлений", - добавил он.

Он сообщил, что утром наблюдается появление нескольких ударных групп Су-34 и Су-35, которые готовятся к нанесению ударов в восточном и северном направлениях.

"Враг конечно делает выводы, враг уменьшил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все же эти удары продолжаются", - отметил он.

Читайте также: В РФ утром взорвали железнодорожный мост, по которому возили военные грузы: в ГУР подтвердили

Игнат также рассказал о самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Он сообщил, что сейчас их нет в небе после уничтожения второго.

"Уже день седьмой, если не ошибаюсь, он не появляется ни в Ростовской области, ни в Акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать те, что на хранении находятся. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но эти самолеты им крайне нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства", - сообщил Игнат.

Напомним, "падают, как мухи". Рекорд ВСУ по сбитым самолетам. Украина за месяц сбила 13 вражеских самолетов, общая экспортная стоимость которых превышает 1 млрд. долларов.