Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины на период 2024-2028 гг.

| Автор: Мальцева Ольга

Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины на период 2024-2028 гг. Она была одобрена сегодня подавляющим большинством голосов депутатов парламента Исландии. Об этом сообщает МИД Исландии.

Читайте также: В РФ цыгане сдали в металлолом новейший БПЛА - соцсети

Министр иностранных дел Шурдис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфейдоттир приветствовала одобрение резолюции парламента.

"Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который воцарился в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения России в Украину. Поэтому мы должны внести свой вклад в защиту Украины решительным и конкретным образом", - говорит министр иностранных дел.

Читайте также: В США обсуждают возможность запрета импорта урана из РФ - СМИ

Сообщается, что предложение по подготовке политики долгосрочной поддержки Украины министр Гюльфядоттир представила на заседании правительства 10 октября прошлого года.

Напомним, ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5. Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.