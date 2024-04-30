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Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины

Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины на период 2024-2028 гг.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины
Иллюстративное фото / Getty images

Парламент Исландии заявил о долгосрочной поддержке для Украины на период 2024-2028 гг. Она была одобрена сегодня подавляющим большинством голосов депутатов парламента Исландии. Об этом сообщает МИД Исландии.

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Министр иностранных дел Шурдис Кольбрун Рейкфьорд Гюльфейдоттир приветствовала одобрение резолюции парламента. 

"Я особенно благодарна за большой межполитический консенсус, который воцарился в парламенте по этому чрезвычайно важному вопросу. Решительная поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой. Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения России в Украину. Поэтому мы должны внести свой вклад в защиту Украины решительным и конкретным образом", - говорит министр иностранных дел. 

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Сообщается, что предложение по подготовке политики долгосрочной поддержки Украины министр Гюльфядоттир представила на заседании правительства 10 октября прошлого года. 

Напомним, ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5. Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.

 

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