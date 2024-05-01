ГУР наносит удары по тылу России: атакованы НПЗ в Рязани и Воронеже

В ночь на 1 мая украинские БПЛА атаковали Рязанскую и Воронежскую области России. В результате атаки на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 1 мая украинские БПЛА атаковали Рязанскую и Воронежскую области России / t.me/bazabazon

В ночь на среду, 1 мая, беспилотные летательные аппараты ГУР совершили нападение на Рязанскую и Воронежскую области России, с последствием пожара на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram, губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram, Baza и собеседник "Украинской правды" в ГУР.

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Сообщается, что атака на НПЗ, по словам свидетелей, произошла около трех часов ночи. Началась она с гула, а завершилась двумя взрывами. Сейчас на заводе действуют оперативные службы.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме", - сообщил Гусев.

По словам источника "Украинской правды", последствия атаки на НПЗ в Воронежской области РФ уточняются.

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Напомним, ВСУ наносят сокрушительные удары армии РФ: за сутки уничтожено 1120 оккупантов и 5 танков. За сутки армия РФ потеряла 1 120 человек, 5 танков, 13 артсистем, 7 БПЛА и много другой техники.