Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский спланировал тайную операцию на территории РФ в ответ на наступление россиян в Донецкой области в июле.

| Автор: Мальцева Ольга

Из-за наступления россиян в Донецкой области в июле главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский начал планировать тайную операцию на территории страны-агрессора, рассматривая три возможных сценария наступления. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на информированные источники.

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По данным собеседников журналистов, эти варианты включали в себя наступление в Брянской или Курской областях, а также их комбинацию, чтобы ослабить позиции России на Донбассе и обеспечить более благоприятные условия для будущих переговоров.

Свои планы Сырский держал в строжайшей тайне, делясь ими лишь с узким кругом генералов и силовиков. Только на позднем этапе к плану была привлечена разведка, а западные союзники вообще не были проинформированы, поскольку предыдущие операции Сырского были сорваны из-за утечек информации, отмечает The Economist.

Так, главнокомандующий ввел Российскую Федерацию в заблуждение, скрывая прибытие своих опытных подразделений к границе. В леса было переброшено подкрепление под предлогом защиты от возможного российского нападения на Сумскую область.

«Украинские войска начали подозревать что-то серьезное в начале августа, когда им выдали новую технику и провели тренировки на макетах, похожих на российские села», - цитирует издание источник.

Впрочем, когда операция в Курской области начала замедляться, Сырский переключил свое внимание на укрепление флангов вдоль границы, чтобы создать надежные оборонительные рубежи.

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По словам источника, силы обороны, вероятно, пытаются установить контроль на южном берегу реки Сейм, в то время как российские войска усилили свой ответ, перебросив опытные подразделения в Курск и усилив атаки на Покровском направлении в Донецкой области.

Напомним, украинские войска расширяют плацдарм в Курской области. Захват украинскими войсками новых территорий в Курской области имеет важное стратегическое значение, поскольку это создает угрозу для российских коммуникаций и логистических путей в этом регионе.