В Киеве на Лесном проспекте автобус сбил женщину

Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу.

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На пересечении Лесного проспекта и улицы Милютенко маршрутный автобус №63 сбил женщину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Маршрутный автобус №63 наехал на женщину-пешехода. Пострадавшая в сознании госпитализирована в срочном порядке“, - информирует сообщество в Facebook.

Состояние потерпевшей неизвестно.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, 27 декабря в Киеве на улице Васильковской Land Rover сбил человека на пешеходном переходе, от полученных травм мужчина умер на месте. Ранее 25 декабря в городе Вишневое Киевской области двое грузин под воздействием наркотиков сбили на тротуаре женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку.