Взрыв на Бессарабке: выжившая модель дала первый комментарий

Наталья перенесла 8 операций и длительный курс реабилитации.

Пострадавшая во время взрыва фотомодель идет на поправку facebook.com/yaxo4yspat

Впервые, три месяца спустя после взрыва в центре Киева на Бессарабской площади, модель Наталья Целовальникова лично рассказала о своем состоянии. Пострадавшая идет на поправку.

Соответствующее сообщение Наталья написала на странице своей мамы в Facebook. Поскольку гаджеты пострадавшей все еще находятся у полиции, она была вынуждена использовать аккаунт матери, Ирины Коневой.

Наталья с мамой отдыхают на Рождество facebook.com/Ирины Коневой

Модель сообщила, что полученные в результате взрыва переломы ноги и руки постепенно заживают. также Наталья выразила свою благодарность всем, кто помогал ее выздоровлению.

Целовальникова поделилась своим оптимистическим настроением и призвала всех ценить каждый миг жизни.

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“Я вот улыбаюсь, шучу тут периодически, а сделать то, что вы делаете в обыденности легко, мне доставляет колоссального труда (с поломанной ногой и рукой особо не поактивничаешь). В мыслях ежедневно такой мозговой штурм и переоценка ценностей... Как же хочется донести вам, чтобы вы не унывали по пустякам“, - отметила Наталья.

Взрыв автомобиля с чеченцем в Киеве засняли сверху 0:00 / 05:46

Напомним, 8 сентября в центре Киева возле Бессарабского рынка взорвался автомобиль, в результате которого погиб гражданин Грузии Тимур Махаури - боец ​​чеченского добровольческого батальона имени шейха Мансура. 9 сентября в СМИ появилась информация о том, что в авто в момент взрыва находилась модель Наталья Целовальникова (Кошель).