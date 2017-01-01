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В Киеве продолжает работу цирк, где дети заразились корью – СМИ

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Цирк якобы продолжает работу в привычном режиме, несмотря на решение властей Киева о его временном закрытии.
В цирке Кобзов опровергают информацию о больных корью
В цирке Кобзов опровергают информацию о больных корью
dpchas.com.ua

Цирк Кобзов в Киеве продолжает работу в привычном режиме, несмотря на решение властей Киева о его временном закрытии. Об этом в четверг, 11 января, Громадському сообщили в пресс-службе цирка.

"Наше расписание не меняется, работаем по обычному графику", – отметили в развлекательном заведении.

В то же время президент Всеукраинской общественной организации Цирковой союз Кобзова Николай Кобзов полностью опроверг информацию о том, что в цирке есть больные корью.

"Информация о том, что у нас в цирке якобы есть корь – идет от элементарного бота. Цирк Кобзов к эпидемии кори не имеет отношения. У нас тысячи людей ходят (на спектакли – ред.). Если бы у нас была корь, мы бы никогда в жизни не давали приглашение. Это прямое уничтожение цирка Кобзов как такового в Украине", – заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевская городская государственная администрация временно запретила работу цирка Кобзов, после посещения которого около 20 детей заболели корью.

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Теги: Киев, дети, заболевание, болезнь, цирк, корь
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Источник: korrespondent.net

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