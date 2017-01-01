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В горевшем в центре Киева доме два года назад погибли рабочие

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Еще пять человек спасли из-под завалов.
Двумя годами раньше в горевшем доме произошло обрушение
Двумя годами раньше в горевшем доме произошло обрушение

В доме на улице Богдана Хмельницкого, который горел вечером в субботу, 20 января, двумя годами раньше,в феврале 2016 года, произошло обрушение перекрытий, в результате которого погибли двое рабочих. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Еще пять человек спасли из-под завалов.

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В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины тогда заявили, что она не выдавала разрешения на выполнение подготовительных и строительных работ.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал привлечь к ответственности тех лиц, по вине которых работы проходили без разрешительных документов и с нарушением техники безопасности. Он отметил, что дом аварийный, жителей отселили в 2004 году и он находится в частных руках.

Напомним, что в субботу, 20 января, в Киеве на ул. Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном пятиэтажном жилом доме, постройки XIX века возник пожар.

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