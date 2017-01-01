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Киевпастранс сообщил, когда в транспорте заработают электронные билеты

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Электронные билеты внедрят во втором квартале 2018 года, до этого система будет работать в переходном режиме.
Транспорт подготавливают к монтажу АСОП
Транспорт подготавливают к монтажу АСОП
facebook.com/Kyivpastrans

Киевпастранс намерен внедрить электронный билет в наземном городском транспорте во втором квартале 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

На данный момент проводятся проектные и подготовительные работы по монтажу комплектов технических средств автоматизированной системы оплаты проезда электронным билетом (АСОП).

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Система будет работать в переходном режиме до конца года с постепенным переходом на новые технические средства.

Тестовый комплект оборудования установлен пока в одном троллейбусе.

Напомним, в декабре КП сообщило, что в киевском общественном транспорте начали устанавливать оборудование для автоматизированной системы оплаты проезда.

Также в декабре Киевпастранс заверил, что до конца января 2018 года во всем наземном транспорте Киева будет Wi-Fi.

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Теги: Киевпастранс, электронные билеты, транспорт
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