В Киеве подняли стоимость проезда на 20 маршрутах

По состоянию на 22 января 2018 года поднялась цена проезда в 19 киевских маршрутках, стоимость билета увеличилась на одну гривню.

Маршрутки в Киеве в очередной раз дорожают

В Киеве поднялась цена проезда в 19 киевских маршрутках. Стоимость билета выросла на одну гривну.

Об этом сообщает издание Mind.ua.

По данным Киевской горгосадминистрации, тарифы с 17 января поднялись на маршрутах №555, 434, 545, 526, 509, 151, 242, 496, 542, 504, 528, 455 - до 7 грн, № 577, 569, 249, 557, 501 - до 6 грн, и на № 194 и 582 - до 5 грн.

Об этом КГГА сообщили три перевозчика: ООО Ярославь-Авто, ООО Авен-Езер и ООО ДМ-Киевтранс. Українські новини пишут, что поднял цены и Союз Авто.

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В КГГА пояснили, что тарифы маршруток относятся к сфере свободных цен и формируются каждым перевозчиком самостоятельно с учетом спроса и предложений на рынке услуг, а также стоимости горючего. При этом перевозчики обязаны сообщать в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА об изменении тарифа на проезд в течение одного рабочего дня с даты введения нового тарифа.

“Киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси“, - говорится в сообщении.

КГГА сообщила, что предельная стоимость проезда на городских автобусных маршрутах общего пользования города Киева, работают в режиме маршрутного такси, составляет 7 грн.

“С перевозчиками у департамента договоренность поднять стоимость в пределах предельной стоимости 7 грн. То есть с 4 до 5, с 5 до 6, с 6 до 7. Но не больше“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подорожание проезда в маршрутках связано с ростом цены на топливо. Напомним, что в декабре подорожал проезд во Львове, в январе - в Одессе.