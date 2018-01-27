Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве отпустили извращенца, пристававшего к женщинам - СМИ

Комментариев: 5
После допроса полиция отпустила мужчину, который подозревается в нападениях на женщин.
В Киеве отпустили извращенца, пристававшего к женщинам - СМИ
© obozrevatel.com
Фото 1/5
В Киеве отпустили извращенца, пристававшего к женщинам - СМИ
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Полиция отпустила Антона Тимошенко, который подозревается в совершении нападений на  жилмассиве Турецкий городок в Киеве. Об этом рассказал местный житель Роман Малко, сообщает Обозреватель.

Читай также: В Киеве поймали извращенца, пристававшего к женщинам

По словам Романа, 29-летний мужчина ранее был судим, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон. На 27 января на мужчину в полицию поступило 10 заявлений о попытках изнасилования.

“Теперь мы узнаем, что пару часов назад полиция отпускает маньяка домой и вменяет ему ст. 296 - хулиганство“ - рассказал Малко.

При этом он добавил, что к понедельнику заявление на мужчину напишут еще двое человек.

Читай также: В Харьковской области убийца 32 раза ударил мальчика ножом и два месяца наблюдал за телом

“Только что со мной связались еще двое людей - 17-летняя девушка, школьница, к которой он приставал! И учительница, на которую он напал на крыльце школы!“ - поведал Малко.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве садист за два месяца убил и изуродовал 15 котов.

Поделись:
Теги: киев, маньяк, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
multipodius    28.01.2018, 01:04
Оценка:  +1
multipodius
В мене гроші закінчились підтримувати таку владу.
Иван    27.01.2018, 21:36
Оценка:  +1
Иван
Облико Морали!
wnt    27.01.2018, 21:36
Оценка:  -3
wnt
отпустили потому что он приставал к ЖЕНЩИНАМ?) типа, "гетеросексуал" же!, любит баб, пускай пристаёт дальше"...а многие женщины были бы даже не против))
chet_che    27.01.2018, 21:35
Оценка:  0
chet_che
Полисменам нельзя нарушать статистику, их керманыч сказал, что сократились нарушения на 25%, значит обязаны соблюдать эти циферки.
А по факту - это позор!
Что происходит? Нарушай, грабь, воруй, насилуй - до лампочки. Все равно отпустят, если поймают.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь