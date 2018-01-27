В Киеве отпустили извращенца, пристававшего к женщинам - СМИ

После допроса полиция отпустила мужчину, который подозревается в нападениях на женщин.

Полиция отпустила Антона Тимошенко, который подозревается в совершении нападений на жилмассиве Турецкий городок в Киеве. Об этом рассказал местный житель Роман Малко, сообщает Обозреватель.

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По словам Романа, 29-летний мужчина ранее был судим, а также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и угон. На 27 января на мужчину в полицию поступило 10 заявлений о попытках изнасилования.

“Теперь мы узнаем, что пару часов назад полиция отпускает маньяка домой и вменяет ему ст. 296 - хулиганство“ - рассказал Малко.

При этом он добавил, что к понедельнику заявление на мужчину напишут еще двое человек.

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“Только что со мной связались еще двое людей - 17-летняя девушка, школьница, к которой он приставал! И учительница, на которую он напал на крыльце школы!“ - поведал Малко.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве садист за два месяца убил и изуродовал 15 котов.