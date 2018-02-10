По дороге на место вызова полицейские получили ориентировку.

В Киеве задержали мужчину, который зарезал человека на остановке

В Киеве задержали мужчину, который зарезал человека на остановке

В субботу, 10 февраля, полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Происшествие произошло днем ​​10 февраля, возле станции метро Черниговская. О том, что на остановке общественного транспорта находится человек с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи скорой. Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого.

По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции у метро Черниговская. Это человек в черной куртке с желтыми вставками.

На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. Стражи порядка остановили мужчину. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - это он совершил нападение на мужчину возле станции метро “Черниговская“.

Предварительно: между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Ранее 5 февраля в Киеве на станции метро Арсенальная двое молодых мужчин напали на сотрудника полиции.