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В Киеве задержали мужчину, который зарезал человека на остановке

Комментариев: 7
По дороге на место вызова полицейские получили ориентировку.
В Киеве задержали мужчину, который зарезал человека на остановке
© facebook.com/patrolpolice.gov.ua/
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В Киеве задержали мужчину, который зарезал человека на остановке
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В субботу, 10 февраля, полиция задержала мужчину, который подозревается в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Происшествие произошло днем ​​10 февраля, возле станции метро Черниговская. О том, что на остановке общественного транспорта находится человек с ножевыми ранениями, полицейским сообщили врачи скорой. Впоследствии на месте происшествия медики констатировали смерть раненого.

По дороге на место вызова стражи порядка получили ориентировку. Очевидцы сообщали, что неизвестный, который нанес ножевое ранение потерпевшему, направился в сторону автостанции у метро Черниговская. Это человек в черной куртке с желтыми вставками.

На улице Мурманской экипаж патрульных заметил гражданина, похожего по приметам. Он зашел в один из домов. Стражи порядка остановили мужчину. Во время общения с инспекторами и проведения поверхностной проверки, тот рассказал, что имеет при себе нож и признался - это он совершил нападение на мужчину возле станции метро “Черниговская“.

Предварительно: между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин вблизи, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту.

Ранее 5 февраля в Киеве на станции метро Арсенальная двое молодых мужчин напали на сотрудника полиции.

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Теги: киев, нож, конфликт, убийство
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Комментариев (7)
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Сеемма    11.02.2018, 05:53
Оценка:  0
Сеемма
отож
Вано    11.02.2018, 01:01
Оценка:  +6
Вано
Расстрелять!
kazak74    11.02.2018, 01:00
Оценка:  +4
kazak74
Зайти в магазин после ссоры,купить нож, вернуться назад... Его всё это время ждали? Он конечно подонок конченный, но для кого рассчитана эта версия???
bayazet    11.02.2018, 00:59
Оценка:  +22
bayazet
Вонючий недомерок лишил жизни человека и причинил столько горя его родным.......вот как таких различать в толпе.а?
andan    11.02.2018, 00:10
Оценка:  +2
andan
Это ещё счастье, что в магазине ему никто замечание не сделал, а то жертв могло быть больше.
Sirko_123    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +27
Sirko_123
Таких тварей нужно сразу садить на пожизненное.
Хюндай    10.02.2018, 21:35
Оценка:  +27
Хюндай
Жизнь удалась,нет слов .И мужика зарезал и себе будущее нарисовал.
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