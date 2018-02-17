Дети вместо цирка попали в больницу.

ДТП возле Глевахи. Двое погибли, девять детей в больнице.

ДТП под Киевом: двое погибших, 9 детей в больнице

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ДТП под Киевом: двое погибших, 9 детей в больнице

В субботу, 17 февраля, возле поселка Глеваха в Киевской области произошло крупное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Автомобиль Нива столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz , в котором находились дети. Школьники из пгт Ставище направлялись в столичный цирк.

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В автокатастрофе погибли водитель и пассажир легковушки. 9 детей доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается комплекс следственных действий.

Напомним, 16 февраля на трассе Киев-Вышгород произошло тройное ДТП - столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка Mitsubishi. Пять человек травмировались.

