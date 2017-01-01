В Киевском университете Гринченко будут изучать Игру престолов

В университете со следующего семестра появится курс по выбору Игра престолов: мифы и ритуалы.

Запись на занятия начнется уже в марте hbo.com

В Киевском университете имени Бориса Гринченко появится курс по выбору, основанный на сериале Игра престолов и цикле книг Песнь льда и пламени Джорджа Мартина. Об этом сообщает издание STUDWAY.

Автор и преподаватель курса, доктор филологических наук, доцент Юлия Вишницкая сообщила, что запись на курс Игра престолов: мифы и ритуалы начнется в марте.

Читай также: Самоубийство студентки: университет отстранил замдекана

Она добавила, что курс рассчитан не только на филологов, но и на студентов других, в том числе негуманитарных, специальностей.

На идею внедрения курса Вишницкую подтолкнул пример Калифорнийского и Гарвардского университетов, которые в свое время ввели подобное.

“Отличие моего курса от Гарвардского и Калифорнийского в том, что материалом будет не только сериал, но и в первую очередь цикл романов Джорджа Мартина Песнь льда и пламени, а также интермедиальные версии текста: настольные и ролевые игры, живописные полотна, основанные на фэнтези-романах Джорджа Мартина“, - рассказала преподаватель.

Напомним, в январе в Финляндии открыли ледяной отель в честь популярного фэнтезийного сериала Игра престолов. Куратором проекта выступило одно из подразделений компании HBO.