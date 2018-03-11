В Киеве произошло очередное ДТП из-за пьяного водителя

Виновник сбежал, но вскоре был задержан.

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В воскресенье, 11 марта, на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием Toyota Prius из службы такси Uber.

Об этом пишет Информатор.

Таксист говорит, что ехал по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Басейной на зеленый свет светофора. С улицы Алмазова выехал BMW, ударил Тойоту, из-за чего она врезалась в забор.

Водитель BMW с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан по ориентировке. Он был пьян.

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В момент аварии в такси находились два пассажира. Они не пострадали. А вот второму водителю понадобилась помощь медиков.

Напомним, в Киеве из-за пьяного водителя 10 марта произошло ДТП, в котором серьезные травмы получили сотрудники полиции охраны.