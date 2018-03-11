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В Киеве произошло очередное ДТП из-за пьяного водителя

Комментариев: 3
Виновник сбежал, но вскоре был задержан.
В Киеве произошло очередное ДТП из-за пьяного водителя
© kiev.informator.ua
Фото 1/5
  • ДТП на бульваре Леси Украинки
  • ДТП на бульваре Леси Украинки
  • ДТП на бульваре Леси Украинки
  • ДТП на бульваре Леси Украинки
  • ДТП на бульваре Леси Украинки
В Киеве произошло очередное ДТП из-за пьяного водителя
ДТП на бульваре Леси Украинки
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В воскресенье, 11 марта, на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием Toyota Prius из службы такси Uber.

Об этом пишет Информатор.

Таксист говорит, что ехал по бульвару Леси Украинки в сторону улицы Басейной на зеленый свет светофора. С улицы Алмазова выехал BMW, ударил Тойоту, из-за чего она врезалась в забор.

Водитель BMW с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан по ориентировке. Он был пьян.

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В момент аварии в такси находились два пассажира. Они не пострадали. А вот второму водителю понадобилась помощь медиков.

Напомним, в Киеве из-за пьяного водителя 10 марта произошло ДТП, в котором серьезные травмы получили сотрудники полиции охраны.

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Теги: ДТП, Киев, такси
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Комментариев (4)
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PUTINCHYIJ    11.03.2018, 17:31
Оценка:  0
PUTINCHYIJ
А как в такси убер в Украине, может работать литовский автотранспорт????
feniks111    11.03.2018, 20:24
Оценка:  0
feniks111
Не легально. Таксисты на машинах с такими номерами, не несут ответственности ни за машину, ни за пассажиров. Ни в одной из машин на бляхах, нет полиса страхования третьего лица.
bolbos    11.03.2018, 16:16
Оценка:  +3
bolbos
если на БМВ были украинские номера, то это нонсенс)) на бляхе был трезвый и не виновен. хотя скорее всего бмв тоже бляха)
feniks111    11.03.2018, 20:20
Оценка:  0
feniks111
Как сказать? На бехе мог ехать какой нибудь мусор или депутат. Ведь водитель бехи задержан, но коментов об этой машине и её водителе, полиция не давала. Делай выводы.
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