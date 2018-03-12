Между Киевом и Броварами запустили бесплатный автобус

Цель проекта - решить транспортную проблему в Броварах.

С 12 марта жители Киева смогут доехать бесплатно до Броваров и обратно благодаря экспериментальному социальному проекту “Общественный автобус“, сообщает сайт проекта.

Транспорт рассчитан на 100 человек, воспользоваться им можно будет ежедневно – с 06:00 до 09:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечером, то есть в часы пик.

Бесплатный автобус отправляется со станции метро Лесная и будет следовать по маршруту: станция метро Лесная- ул. Гагарина — ул. Независимости — ул. Короленко — ул. Киевская — станция метро Лесная.

Запуск автобуса является некоммерческим социальным проектом, транспорт предоставлен КП Киевпастранс.

На официальной странице проекта в Facebook публикуют расписание и маршрут социального автобуса.

Автобус финансируется за счёт донорских взносов, а пассажиры при желании могут вносить добровольные пожертвования.

Читай также: На Березняках неадекватный мужчина избивал автобусы

Цель проекта – разрешение транспортной проблемы в Броварах. Если жители Броваров будут пользоваться социальной услугой охотно, бесплатный автобус запустят не только в часы пик, но и на целый день, увеличится количество автобусов, а организаторы проекта подумают над ещё одним бесплатным маршрутом.

Напомним 6 марта в Киеве нашли десять нелегальных автобусных перевозчиков.