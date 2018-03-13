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В Киеве на улице Туполева горят и взрываются склады

Комментариев: 2
На месте работают 70 сотрудников пожарной службы.
Причины ЧП выясняет патрульная полиция
Причины ЧП выясняет патрульная полиция
kiev.informator.ua

В Киеве по адресу Туполева 17ж начался пожар. Горит двухэтажное складское здание. Об этом сообщает главное управление ГСЧС в Киеве.

По словам очевидцев, пожар начался около 16:40. Сначала он был незначительным, но быстро распространился. Теперь на месте пожара слышны взрывы. Тушить возгорание приехало шесть пожарных машин. Патрульная полиция пытается выяснить обстоятельства произошедшего.

На место происшествия были немедленно направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что на возгорание возникло в 1-этажном складском здании высотой 8 м, размером 100х100 м.

В настоящее площадь возгорания составляет около 800 кв. м, есть угроза распространения огня на рядом пристроенную 6-ти этажное офисное здание.

Спасатели эвакуировали из помещения 10 газовых баллонов и проводят работу по их охлаждению.

На месте происшествия работает 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава.

Смотри также: Появилось видео возгорания в киевском метро

Напомним, 13 марта в Запорожье загорелся трамвай с пассажирами

А 24 января сообщалось о масштабном пожаре на складе ГСМ в Славянске. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев также писали, что на месте чрезвычайного происшествия были слышны взрывы. 

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Теги: пожар, склад, чрезвычайное происшествие
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Комментариев (2)
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Zamator    13.03.2018, 18:34
Оценка:  +1
Zamator
Проводка, конец сезона, контакты подгоревшие от обогревателей. Всем бы перетяжку контактов сделать, кто использует электрообогреватели... по крайней мере это банальная ТБ.
EtoAc    13.03.2018, 19:25
Оценка:  +2
EtoAc
Говнопроводка сделаная говноэлектривами если это так как Вы говорите
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