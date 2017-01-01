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В Запорожье загорелся трамвай с пассажирами

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Вероятно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Причины инцидента будут расследованы
Причины инцидента будут расследованы
061.ua

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В Шевченковском районе Запорожья утром 13 марта в трамвае, в котором находились пассажиры, возник сильный пожар.  

Об этом сообщает местное издание 061.ua со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в регионе.

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По информации спасателей, трамвай загорелся на конечной остановке по улице Магистральной. Пассажиры вышли самостоятельно до прибытия пожарных, пострадавших нет.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование. 

Пожар в трамвае, Запорожье
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По фото видно, что трамвай был подарен Запорожью заводом Мотор Сич к Дню Победы. На вагоне осталась надпись - 1939-1945. Помним и побеждаем.

Трамвай был подарен городу ко дню Победы
Трамвай был подарен городу ко дню Победы
061.ua

Напомним, 8 марта в Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в дом.

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Теги: трамвай, пассажир, Запорожье, ГСЧС
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