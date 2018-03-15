Оба авто "ехали на зеленый": на Подоле Hyundai разбился о Gelenvagen

Второй автомобиль, как и его водитель, практически не пострадал.

В Киеве на Подоле на пересечении улиц Заводская и Новоконстантиновская 14 марта девушка на Hyundai Accent разбилась о Mercedes Gelenvagen. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Информатор.

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“Авария случилась около 18:40 возле заправки WOG. Mercedes двигался по Новоконстантиновской в сторону Почтовой площади. В него на скорости влетел “кореец“, который выезжал c Заводской“, - говорится в сообщении.

Тот случай, когда размер имеет значение kiev.informator.ua

Mercedes двигался по Новоконстантиновской в сторону Почтовой площади kiev.informator.ua

Девушку, которая находилась за рулем Hyundai, госпитализировали kiev.informator.ua

По словам полиции, оба участника ДТП утверждали, что ехали на зеленый свет. Hyundai полностью разбил переднюю часть. Второй автомобиль, как и его водитель, практически не пострадал.

Напомним, 14 марта В Днепре воры устроили смертельное ДТП.