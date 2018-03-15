Оба авто "ехали на зеленый": на Подоле Hyundai разбился о Gelenvagen
Второй автомобиль, как и его водитель, практически не пострадал.
В Киеве на Подоле на пересечении улиц Заводская и Новоконстантиновская 14 марта девушка на Hyundai Accent разбилась о Mercedes Gelenvagen. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает Информатор.
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“Авария случилась около 18:40 возле заправки WOG. Mercedes двигался по Новоконстантиновской в сторону Почтовой площади. В него на скорости влетел “кореец“, который выезжал c Заводской“, - говорится в сообщении.
По словам полиции, оба участника ДТП утверждали, что ехали на зеленый свет. Hyundai полностью разбил переднюю часть. Второй автомобиль, как и его водитель, практически не пострадал.
Напомним, 14 марта В Днепре воры устроили смертельное ДТП.