Крысин не пришел на суд из-за националистов

Под зданием Дарницкого райсуда около полусотни националистов провели акцию против титушек.

Юрий Крысин не появился в Дарницкий райсуд Киева, где слушают его дело о пытках Владислава Иваненко, Светланы Кирилаш и Екатерины Веремий, а также убийстве журналиста Вячеслава Веремия, из-за “возможной угрозы жизни“.

Об этом во время заседания сообщил его адвокат Евгений Солодко, передает Громадское.

Еще одного обвиняемого по данному делу Сергея Чемеса допрашивают в режиме видеоконференции.

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Крысин накануне заседания подал 3 ходатайства с объяснением о неявке на заседание. О слушании дела в закрытом режиме, об обеспечении мер безопасности (охрана жилья и личная), о проведении рассмотрения дела в режиме видеоконференции.

Адвокат Татьяна Гнатюк предоставила суду еще одно ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, добавив фото с акции националистов возле дома Крысина.

Прокурор Алексей Донской отметил, что рассматривать данные ходатайства в отсутствие Юрия Крысина нельзя.

В тоже время, возле здания суда около полусотни представителей националистических организаций провели акцию против титушек, сообщает С14 на странице Facebook.

Националисты требуют немедленно посадить Крысина facebook.com/c14news

Крысин подал 3 ходатайства facebook.com/c14news

Участники акции шли колонной от Дарницкого вокзала, выкрикивая “Крысина на нары“, а после подожгли фаеры возле здания суда.

Напомним, 5 марта в Киеве возле здания Дарницкого районного суда, где проходит рассмотрение дела против Юрия Крысина, собрались около 50 титушек.

Позднее, на выходе из Дарницкого райсуда, главному подозреваемому Крысину возмущенные националисты устроили коридор позора.