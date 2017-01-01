В Киеве частично ограничат движение по Северному мосту

Ограничение на 20 марта связано с проведением ремонтных работ.

Мост частично перекроют с 12:00 до 20:00 УНИАН

В связи с проведением ремонтных работ, 20 марта будет ограничено движение по Северному мосту (бывший Московский мост).

Об этом в Facebook сообщает Киевавтодор.

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“20 марта 2018 с 12:00 до 20:00 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта по Северному мосту через реку Днепр и реку Десенка в направлении жилого массива Оболонь, а также путепровода через Набережную Славутича возле Северного моста по проспекту Героев Сталинграда“, - говорится в сообщении.

В Киевавтодоре просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, 12 марта Киевавтодор также ограничивал движение по Северному мосту из-за ремонтных работ.

Ранее, 22 февраля, решением КГГА Московский мост был переименован в Северный, согласно закону о декоммунизации. Также был переименован ряд улиц, парков, скверов, одни жилой массив и микрорайон.