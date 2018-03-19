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В Киеве возле ТРЦ сгорел Hyundai

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Авто загорелось, вероятно, по техническим причинам.
В Киеве возле ТРЦ сгорел Hyundai
© kiev.informator.ua
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  • Салон авто выгорел полностью
  • Происшествие случилось перед ТРЦ Блокбастер
  • Водитель использовал 2 огнетушителя, но безуспешно
  • К счастью из людей никто не пострадал
  • Другие авто возле ТРЦ не были повреждены
  • Автомобиль полностью уничтожен огнем
В Киеве возле ТРЦ сгорел Hyundai
Салон авто выгорел полностью
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В Киеве недалеко от Северного моста со стороны правого берега перед ТРЦ Блокбастер 19 марта полностью сгорел автомобиль Hyundai Accent.  

Об этом сообщает Информатор.

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“ДТП произошло около 21:30 на проспекте Степана Бандеры. В машине находились двое парней. К счастью, они не пострадали. узнал на месте происшествия“, - говорится в сообщении.

По словам водителя, во время движения у Hyundai заискрились фары. Он остановил авто и вместе с другом попытался открыть капот, из-под которого начал валить дым. Механизм не поддавался, и молодые люди начали тушить “корейца“ снизу.

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Парни полностью использовали два огнетушителя, однако пламя только перекинулось в салон. Остановить огонь удалось пожарным, которые оперативно прибыли на место. Авто выгорело полностью.

Напомним, 15 марта в Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи.

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Теги: авто, ДТП, огонь, пожар, Киев
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