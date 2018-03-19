В Киеве возле ТРЦ сгорел Hyundai
В Киеве недалеко от Северного моста со стороны правого берега перед ТРЦ Блокбастер 19 марта полностью сгорел автомобиль Hyundai Accent.
Об этом сообщает Информатор.
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“ДТП произошло около 21:30 на проспекте Степана Бандеры. В машине находились двое парней. К счастью, они не пострадали. узнал на месте происшествия“, - говорится в сообщении.
По словам водителя, во время движения у Hyundai заискрились фары. Он остановил авто и вместе с другом попытался открыть капот, из-под которого начал валить дым. Механизм не поддавался, и молодые люди начали тушить “корейца“ снизу.
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Парни полностью использовали два огнетушителя, однако пламя только перекинулось в салон. Остановить огонь удалось пожарным, которые оперативно прибыли на место. Авто выгорело полностью.
Напомним, 15 марта в Черноморске сожгли Ягуар депутата Самопомичи.