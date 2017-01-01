В мусорном баке на Лесном массиве нашли мертвого младенца

Полиция уже установила личность женщины, которая выбросила тело ребенка в контейнер.

На Лесном массиве в Киеве работники коммунальной службы в среду, 21 марта, в мусорном контейнере обнаружили тело младенца.

Об этом сообщают Факты.

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“Эксперты правоохранителей, осмотревшие находку на месте, считают, что это, скорее всего, 3−4-месячный плод. Уже установлена женщина, пояснившая, что у нее внезапно случился выкидыш. Шокированная произошедшим, она выбросила плод в мусор. Так ли это или же выкидыш был специально спровоцирован, установит экспертиза“, - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта на металлобазе в Соломенском районе столицы также было обнаружено тело мертвого младенца.