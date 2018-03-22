В Киеве Chevrolet сбил бетонные блоки и перевернулся
В ночь на 22 марта в Киеве на ул Гетьмана произошла авария. Автомобиль Chevrolet Aveo сбил оградительные блоки и от удара перевернулся на крышу. Об этом сообщает kiev.informator.ua.
Свидетель рассказал изданию, что автомобиль двигался в крайней левой полосе по Гетьмана в сторону Индустриального моста. Рядом с ТЦ Космополит машина резко поехала в сторону тротуара, сбила оградительные блоки и перевернулась.
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Удар одного из блоков пришелся на пешехода – парня 23-25 лет, которых проходил по тротуару. Возможно, повреждена спина – с жалобами на сильную боль парень госпитализирован.
На место приехала полиция и две кареты скорой помощи.
Водитель не пострадал. Патрульные не обнаружили у водителя признаков опьянения. Они отметили, что возможно мужчина уснул за рулем. Виновник ДТП дал показания.
Напомним, 21 марта в Киеве произошло еще одно ДТП - фура врезалась в билборд и снесла его. От удара у машины пробило бензобак и пролилось топливо.