В Киеве переименовали несколько улиц

Киеврада поддержала ряд переименований.

В четверг, 22 марта, депутаты Киеврады на пленарном заседании утвердили и поддержали ряд переименований, касающихся улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читай также: Площадь Льва Толстого переименовывать не захотели

Переулок Ладо Кецховели в Подольском районе снова называется Воздвиженским.

Улица Гайдара в Голосеевском районе теперь будет называться ул. Семьи Праховых.

В Деснянском районе ул Петровского стала улицей Василия Щавинского.

В Днепровском районе (поселок ДВРЗ) улицу Новороссийскую переименовали в ул. Опришковскую.

В Соломенском районе (Александровская Слободка) улица Александра Головица теперь называется ул. Василия Барки.

Переулок Михаила Реута в Печерском районе стал переулком Памвы Беринды.

Шевченковский район – ул. Пугачева переименована в ул. Академика Ромоданова.

Улицы, которые не переименовывали, но лишь изменили написание имена собственные:

ул. Алма-Атинская в Днепровском районе стала Алматинской, а улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будет называться ул. Костанайская и пер. Костанайский.

Напомним, 22 марта Киевгорсовет переименовал аэропорт Киев в аэропорт имени Игоря Сикорского.