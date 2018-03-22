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В Киеве переименовали несколько улиц

Комментариев: 1
Киеврада поддержала ряд переименований.
Улицу Гайдара переименовали в ул. Семьи Праховых
Улицу Гайдара переименовали в ул. Семьи Праховых
uk.wikipedia.org

В четверг, 22 марта, депутаты Киеврады на пленарном заседании утвердили и поддержали ряд переименований, касающихся улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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  • Переулок Ладо Кецховели в Подольском районе снова называется Воздвиженским.
  • Улица Гайдара в Голосеевском районе теперь будет называться ул. Семьи Праховых.
  • В Деснянском районе ул Петровского стала улицей Василия Щавинского.
  • В Днепровском районе (поселок ДВРЗ) улицу Новороссийскую переименовали в ул. Опришковскую.
  • В Соломенском районе (Александровская Слободка) улица Александра Головица теперь называется ул. Василия Барки.
  • Переулок Михаила Реута в Печерском районе стал переулком Памвы Беринды.
  • Шевченковский район – ул. Пугачева переименована в ул. Академика Ромоданова.

Улицы, которые не переименовывали, но лишь изменили написание имена собственные:
ул. Алма-Атинская в Днепровском районе стала Алматинской, а улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будет называться ул. Костанайская и пер. Костанайский.

Напомним, 22 марта Киевгорсовет переименовал аэропорт Киев в аэропорт имени Игоря Сикорского.

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Теги: Киев, Киеврада, улицы, переименование
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Комментариев (2)
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andy55524    22.03.2018, 19:28
Оценка:  0
andy55524
Кличко гомодей!
vysnovok    22.03.2018, 19:09
Оценка:  -2
vysnovok
Метят территорию.
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