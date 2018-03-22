В Киеве переименовали несколько улиц
Киеврада поддержала ряд переименований.
В четверг, 22 марта, депутаты Киеврады на пленарном заседании утвердили и поддержали ряд переименований, касающихся улиц и переулков. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
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- Переулок Ладо Кецховели в Подольском районе снова называется Воздвиженским.
- Улица Гайдара в Голосеевском районе теперь будет называться ул. Семьи Праховых.
- В Деснянском районе ул Петровского стала улицей Василия Щавинского.
- В Днепровском районе (поселок ДВРЗ) улицу Новороссийскую переименовали в ул. Опришковскую.
- В Соломенском районе (Александровская Слободка) улица Александра Головица теперь называется ул. Василия Барки.
- Переулок Михаила Реута в Печерском районе стал переулком Памвы Беринды.
- Шевченковский район – ул. Пугачева переименована в ул. Академика Ромоданова.
Улицы, которые не переименовывали, но лишь изменили написание имена собственные:
ул. Алма-Атинская в Днепровском районе стала Алматинской, а улица Кустанайская и переулок Кустанайский в Голосеевском районе будет называться ул. Костанайская и пер. Костанайский.
Напомним, 22 марта Киевгорсовет переименовал аэропорт Киев в аэропорт имени Игоря Сикорского.