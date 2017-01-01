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ДТП на Южном мосту: Toyota врезалась в отбойник

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В результате аварии никто из людей не пострадал.
ДТП на Южном мосту: Toyota врезалась в отбойник
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  • На месте работали патрульные полицейские
  • Водитель говорит, что его "подрезали"
  • Передняя часть авто полностью разбита
  • К счастью, ДТП обошлось без травмированных
  • Некоторое время проезд по мосту был затруднен
  • Машину забрал эвакуатор
ДТП на Южном мосту: Toyota врезалась в отбойник
На месте работали патрульные полицейские
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В Киеве на Южном мосту произошло Дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Toyota.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Довольно серьезная ДТП произошло этой ночью (около 00:30) на Южном мосту. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, г.н.з. AA3995AX, не справился с управлением, его начало заносить, а затем въехал в отбойник“, - говорится в сообщении.

Как объясняет водитель, мимо проезжал другой автомобиль, который его “подрезал“, поэтому во избежание столкновения он начал быстро крутить рулем.

На месте работали патрульные полицейские. В результате аварии никто из людей не пострадал.

Напомним, в ночь на 26 марта в Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека.

 

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Теги: ДТП, авария, Киев, мост
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