ДТП на Южном мосту: Toyota врезалась в отбойник
В Киеве на Южном мосту произошло Дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля Toyota.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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“Довольно серьезная ДТП произошло этой ночью (около 00:30) на Южном мосту. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, г.н.з. AA3995AX, не справился с управлением, его начало заносить, а затем въехал в отбойник“, - говорится в сообщении.
Как объясняет водитель, мимо проезжал другой автомобиль, который его “подрезал“, поэтому во избежание столкновения он начал быстро крутить рулем.
На месте работали патрульные полицейские. В результате аварии никто из людей не пострадал.
Напомним, в ночь на 26 марта в Киеве в ДТП на Левобережной пострадали два человека.