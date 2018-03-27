В Киеве в квартире обнаружили окровавленное тело женщины
В ночь на 27 марта в квартире по улице Елизаветы Чавдар , 4 нашли труп женщины. Тело было полностью окровавленным, об этом сообщает kiev.informator.ua.
Несчастье произошло на 17 этаже. Скорую вызвала около часу ночи родственница погибшей, которая встретила медиков у подъезда в шоковом состоянии и в рыданиях.
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На место помимо медиков прибыла полиция и оперативно-следственная группа.
По предварительной версии, произошедшее могло быть убийством либо суицидом. До выяснения обстоятельств, правоохранители отказываются комментировать случившееся. Известно, что жертве было 42 года и что квартиру она снимала.
Напомним, 17 марта в Киеве из коллектора теплотрассы достали труп мужчины без определенного места жительства.