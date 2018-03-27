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В Киеве в квартире обнаружили окровавленное тело женщины

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Обстоятельства гибели 42-летней жертвы выясняются.
В полиции отказываются комментировать произошедшее до выяснения обстоятельств гибели
В полиции отказываются комментировать произошедшее до выяснения обстоятельств гибели
kiev.informator.ua

В ночь на 27 марта в квартире по улице Елизаветы Чавдар , 4 нашли труп женщины. Тело было полностью окровавленным, об этом сообщает kiev.informator.ua.

Несчастье произошло на 17 этаже. Скорую вызвала около часу ночи родственница погибшей, которая встретила медиков у подъезда в шоковом состоянии и в рыданиях. 

На месте работали патрульные полицейские, медики и следственно-оперативная группа
На месте работали патрульные полицейские, медики и следственно-оперативная группа
kiev.informator.ua

 

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На место помимо медиков прибыла полиция и оперативно-следственная группа.


По предварительной версии, произошедшее могло быть убийством либо суицидом. До выяснения обстоятельств, правоохранители отказываются комментировать случившееся. Известно, что жертве было 42 года и что квартиру она снимала. 

 

Подъезд, в котором произошел несчастный случай
Подъезд, в котором произошел несчастный случай
kiev.informator.ua

 

Напомним, 17 марта в Киеве из коллектора теплотрассы достали труп мужчины без определенного места жительства. 

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Теги: Киев, труп, происшествие, полиция
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