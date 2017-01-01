Кличко поручил проверить пожарную безопасность торговых точек у метро и остановок транспорта

О результатах проверок проинформируют общественность.

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Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по чрезвычайным ситуациям КГГА проверить все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба мэра.

“Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро Левобережная - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших, - отметил Кличко. - Я благодарю киевским спасателям , которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности“, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что о результатах проверок власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожаробезопасности.