За ночь в Киеве сгорело три авто, взрывов не было - полиция

На подоле пострадали автомобили Toyota.

В результате инцидента никто из людей не пострадал facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Анны Ахматовой возде дома 48-А в ночь на 2 апреля сгорел автомобиль Volkswagen, однако у правоохранителей нет данных о взрыве, хотя такие уточнения были у некоторых СМИ.

Об этом сообщает Украинская правда соссылкой на столичную полицию.

Пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик опровергла информацию о взрыве на Ахматовой, 40. “Горел автомобиль“, - отметила она.

По словам Блищик, представители полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели осмотр места происшествия, пожарный мусор отправили на экспертизу.

Предварительно спасатели предполагают, что причиной возгорания мог стать посторонний источник возгорания. Также и у полицейских есть версия о поджоге автомобиля.

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Кроме того, Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает, что еще один инцидент случился в Подольском районе после трех часов ночи. На пр. Георгия Гонгадзе, 9, во дворе 9-этажного жилого дома в двух припаркованных автомобилях Toyota возник пожар. Машины сгорели полностью, также повреждены пластиковые детали и лакокрасочное покрытие припаркованного рядом автомобиля Lanos.

Причины возникновения обоих пожаров выясняются правоохранительными органами.

Ранее были опубликованы фото инцидента с автомобилем Volkswagen в Киеве на улице Анны Ахматовой.