Март в Киеве был самым холодным с начала века

Средняя температура нынешнего марта в столице Украины составила 1,9°С. Он стал самым холодным с начала XXI века, сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Март в столице стал самым холодным месяцем с начала XXI века Корреспондент.net

В Киеве март 2018 года стал самым холодным месяцем с начала XXI века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория, пишет liga.net в понедельник, 2 апреля.

Так, март в столице был холоднее климатической нормы на 2,6°. Средняя температура составила 1,9°С.

“Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Киев метеорологическая весна пришла 24 марта.

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Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказывал, что в Украине теплеет быстрее, чем в среднем по планете.