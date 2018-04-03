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В Киеве в правительственном квартале проходит марш националистов

Комментариев: 1
Националисты требуют от власти выполнить “пошаговый план уничтожения олигархической системы“.
В Раде сегодня сессионный день
В Раде сегодня сессионный день
facebook.com/politicalpartynationalcorps

В центре Киева проходит марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и планирует закончиться возле Кабмина, Рады и Банковой.

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Об этом в Facebook сообщает Национальный корпус, который является одним из организаторов марша, совместно с ВО Свобода и Правый Сектор. 

В марше также принимают участие организации С14, ОУН, УНА-УНСО, ветераны и действующие бойцы АТО.

Участники намерены требовать от власти выполнить “пошаговый план уничтожения олигархической системы“. В голове колонны развернут баннер с надписью “Чемодан Вокзал Мальдивы“, который неоднозначно намекает на недавний отдых президента.

Звучит множество кричалок и лозунгов
Звучит множество кричалок и лозунгов
facebook.com/politicalpartynationalcorps
За порядком следят полиция, саперы и кинологи
За порядком следят полиция, саперы и кинологи
facebook.com/politicalpartynationalcorps

Лидеры националистических организаций утверждают, что в марше принимают участие около 10 тысяч активистов.

По словам организаторов, в марше участвует 10 тыс
По словам организаторов, в марше участвует 10 тыс
bigmir.net

На митинге находятся координатор Правого сектора Андрей Тарасенко,и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко и свободовец Олег Тягнибок.

Тягнибок говорит, что из-за олигархов Украина проиграла войну
Тягнибок говорит, что из-за олигархов Украина проиграла войну
strana.ua

 

Напомним, 18 марта на Майдане сторонники Михаила Саакашвили провели марш за отставку президента Украины Петра Порошенко.

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Теги: Кабмин, Верховная Рада, АП, ВО Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Национальные дружины, националисты, марш
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Комментариев (1)
gdanovakiev    03.04.2018, 11:32
Оценка:  0
gdanovakiev
А толку? Требуют, чтобы власть сама себя пошагово уничтожила?
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