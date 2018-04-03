В Киеве в правительственном квартале проходит марш националистов
В центре Киева проходит марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и планирует закончиться возле Кабмина, Рады и Банковой.
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Об этом в Facebook сообщает Национальный корпус, который является одним из организаторов марша, совместно с ВО Свобода и Правый Сектор.
В марше также принимают участие организации С14, ОУН, УНА-УНСО, ветераны и действующие бойцы АТО.
Участники намерены требовать от власти выполнить “пошаговый план уничтожения олигархической системы“. В голове колонны развернут баннер с надписью “Чемодан Вокзал Мальдивы“, который неоднозначно намекает на недавний отдых президента.
Лидеры националистических организаций утверждают, что в марше принимают участие около 10 тысяч активистов.
На митинге находятся координатор Правого сектора Андрей Тарасенко,и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко и свободовец Олег Тягнибок.
Напомним, 18 марта на Майдане сторонники Михаила Саакашвили провели марш за отставку президента Украины Петра Порошенко.