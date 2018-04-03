В Киеве в правительственном квартале проходит марш националистов

Националисты требуют от власти выполнить “пошаговый план уничтожения олигархической системы“.

В Раде сегодня сессионный день facebook.com/politicalpartynationalcorps

В центре Киева проходит марш националистов против олигархов, который начался от стадиона Динамо и планирует закончиться возле Кабмина, Рады и Банковой.

Читай также: Обыски в Нацкорпусе: стали известны подробности

Об этом в Facebook сообщает Национальный корпус, который является одним из организаторов марша, совместно с ВО Свобода и Правый Сектор.

В марше также принимают участие организации С14, ОУН, УНА-УНСО, ветераны и действующие бойцы АТО.

Участники намерены требовать от власти выполнить “пошаговый план уничтожения олигархической системы“. В голове колонны развернут баннер с надписью “Чемодан Вокзал Мальдивы“, который неоднозначно намекает на недавний отдых президента.

Звучит множество кричалок и лозунгов facebook.com/politicalpartynationalcorps

За порядком следят полиция, саперы и кинологи facebook.com/politicalpartynationalcorps

Лидеры националистических организаций утверждают, что в марше принимают участие около 10 тысяч активистов.

По словам организаторов, в марше участвует 10 тыс bigmir.net

На митинге находятся координатор Правого сектора Андрей Тарасенко,и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко и свободовец Олег Тягнибок.

Тягнибок говорит, что из-за олигархов Украина проиграла войну strana.ua

Напомним, 18 марта на Майдане сторонники Михаила Саакашвили провели марш за отставку президента Украины Петра Порошенко.