Владельцы евроблях митингуют под Верховной Радой
Во вторник, 3 апреля под Верховной Радой собрались на митинг владельцы машин на еврономерах.
На митинг пришло около 50 человек. Инициатором акции протеста стала общественная организация Авто-Евро-Сила. Об этом сообщает kiev.informator.ua.
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Таким образом, владельцы евроблях протестуют против усложнения систем растаможки. Они требуют доступных условий растаможивания. Но помимо этого, требуют отмены ограничений Евро 5 на перепродажу машин и отмены акцизного сбора на машины с еврономерами.
Также митингующие хотят отставки главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.
По словам участников митинга, 4 апреля пройдет заседание Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. На нем планируют рассмотреть несколько вариантов законов о растаможке, в том числе и редакцию, предложенную участниками Авто-Евро-Силы.
Подход к зданию Верховной Рады заблокирован – стоят ограждения, дежурят полицейские. Поэтому участники митинга стоят вдоль дороги по ул. Грушевского. Из-за митингующих на Грушевского образовалась огромная пробка.
Напомним, Владимир Гройсман пообещал разобраться с евробляхами за месяц, если Верховная Рада делегирует ему такие полномочия.