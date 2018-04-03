Владельцы евроблях митингуют под Верховной Радой

На Грушевского образовалась пробка. Владельцы авто с еврономерами требуют доступных условий растаможки.

Владельцы машин на европейских номерах вышли на митинг kiev.informator.ua

Во вторник, 3 апреля под Верховной Радой собрались на митинг владельцы машин на еврономерах.

На митинг пришло около 50 человек. Инициатором акции протеста стала общественная организация Авто-Евро-Сила. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Митингующие требуют упрощения условий растаможки kiev.informator.ua

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Таким образом, владельцы евроблях протестуют против усложнения систем растаможки. Они требуют доступных условий растаможивания. Но помимо этого, требуют отмены ограничений Евро 5 на перепродажу машин и отмены акцизного сбора на машины с еврономерами.

Также владельцы евроблях требуют отставки Хомутынника и Ноняка kiev.informator.ua

Также митингующие хотят отставки главы Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка.

Под ВР привезли соответствующие транспаранты и плакаты kiev.informator.ua

По словам участников митинга, 4 апреля пройдет заседание Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики. На нем планируют рассмотреть несколько вариантов законов о растаможке, в том числе и редакцию, предложенную участниками Авто-Евро-Силы.

Митингующие стоят вдоль улицы на Грушевского kiev.informator.ua

Подход к зданию Верховной Рады заблокирован – стоят ограждения, дежурят полицейские. Поэтому участники митинга стоят вдоль дороги по ул. Грушевского. Из-за митингующих на Грушевского образовалась огромная пробка.

Из-за митинга на данном участке Грушевского образовалась огромная пробка kiev.informator.ua

Напомним, Владимир Гройсман пообещал разобраться с евробляхами за месяц, если Верховная Рада делегирует ему такие полномочия.