В Киеве пьяный пытался убежать от полиции и устроил ДТП

В результате лихач повредил собственное авто.

Водитель после употребления алкоголя сел за руль facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в ночь на 3 апреля водитель автомобиля Mazda в состоянии алкогольного опьянения пытался убежать от правоохранителей и устроил аварию.

Об этом сообщает Киев оперативный.

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После ряда нарушений ПДД на автомобиль обратили внимание полицейские и подали водителю знак остановиться. Водитель решил не останавливаться на требования патрульных, началась погоня.

Погоня закончилась задержанием нарушителя facebook.com/KyivOperativ

Лихачу придется еще и потратиться на ремонт собственного авто facebook.com/KyivOperativ

Автомобиль занесло на бордюр, одно колесо вывернулось. На нарушителя надели наручники.

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“За 30 минут подобного экшена прийдется заплатить около 1 тыс долларов (10к грн штраф за езду в состоянии опьянения + 2к грн эвакуатор + 0,5к грн за ДТП + минимум 10к грн за ремонт авто). Ну и стоило оно того?“, - отмечается в сообщении.

Напомним, 29 марта в Киеве мужчина отметил день рождения стрельбой из пистолета.