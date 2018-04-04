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В Киеве на Андреевском спуске убрали МАФы

Комментариев: 2
Коммунальщики демонтировали киоски в начале спуска.
На Андреевском спуске находились около 70 ларьков
На Андреевском спуске находились около 70 ларьков
kievvlast.com.ua

Ночью в Киеве на Андреевском спуске снесли все МАФы. Об этом в Facebook написал патрульный Мартин Брест.

“Прощай, торговые точки на Андреевском“, - прокомментировал он, опубликовав фото.

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Коммунальщики с помощью крана убрали все МАФы в начале спуска. О сносе владельцев предупреждали еще месяц назад. 

“По состоянию на 8 утра КП Киевблагоустрий, по сути, завершает начатый сегодня рано утром демонтаж целого ряда незаконных временных сооружений на Андреевском спуске (пересечение улиц Десятинной и Владимирской). Работы ведутся на основании официального поручения, выданного 3 апреля Департаментом городского благоустройства“, - сообщил исполняющий обязанности директора КП Андрей Андреев.

Несмотря на предупреждения о сносе, в некоторых МАФах оставался товар. Коммунальщики шли на встречу продавцам и сразу не разрушали их.

Напомним, с 19 по 24 марта в Киеве прошел очередной этап кампании по зачистке столицы от незаконных МАФов. 

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Теги: Андреевский спуск, МАФы, коммунальная служба
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Комментариев (2)
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ИИИИИИИИИИ    04.04.2018, 10:51
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Может после сноса этого гавнища, я наконец увижу свой Киев таким, каким он был раньше).
Георгий-Победа    04.04.2018, 10:30
Оценка:  +1
Георгий-Победа
Скоро начнут заново выдавать РАЗРЕШЕНИЕ))))))
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