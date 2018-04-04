Под Киевом на трассе сгорел грузовик
Многотонная машина стояла на обочине Бориспольского шоссе.
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На трассе Киев — Харьков в ночь на среду, 4 апреля, в районе села Счастливое (в 16 километрах от столицы) сгорел крупногабаритный грузовик, стоявший на обочине.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
“По предварительным данным, обошлось без потерпевших“, — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 3 апреля в Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей.