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Под Киевом на трассе сгорел грузовик

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Многотонная машина стояла на обочине Бориспольского шоссе.
Происшествие случилось в 16 километрах от столицы
Происшествие случилось в 16 километрах от столицы
скриншот из видео

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На трассе Киев — Харьков в ночь на среду, 4 апреля, в районе села Счастливое (в 16 километрах от столицы) сгорел крупногабаритный грузовик, стоявший на обочине. 

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

“По предварительным данным, обошлось без потерпевших“, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 апреля в Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей. 

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Теги: пожар, Киев, автомобили, грузовик
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