Под Киевом на трассе сгорел грузовик

Многотонная машина стояла на обочине Бориспольского шоссе.

Происшествие случилось в 16 километрах от столицы скриншот из видео

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На трассе Киев — Харьков в ночь на среду, 4 апреля, в районе села Счастливое (в 16 километрах от столицы) сгорел крупногабаритный грузовик, стоявший на обочине.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

“По предварительным данным, обошлось без потерпевших“, — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 апреля в Софиевской Борщаговке сгорело пять автомобилей.