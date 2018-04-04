В Киеве молодые люди избили телепродюсера и напали с ножом на охранника супермаркета

Правонарушители были задержаны.

В ночь на 4 апреля в Киеве группа молодых людей совершила сразу два преступления. Сначала они избили и ограбили продюсера ТРК Украина, а затем попытались ограбить супермаркет, угрожая охраннику ножом. События произошли на улице Гната Юры на Борщаговке. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Продюсер ТРК Украина около 00:30 шел домой из магазина, когда на остановке общественного транспорта Универсам на него напала группа неизвестных и стала его избивать. У потерпевшего они отобрали мобильный телефон и деньги, после чего скрылись. Отмечается , что продюсер был избит с особой жестокостью – у него многочисленные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана верхней губы и травма грудной клетки.

Следы крови на земле: продюсер был избит с особой жестокостью kiev.informator.ua

Установлено, что парни и девушки направились в супермаркет, откуда попытались вынести товар, не оплатив его. Охранник попытался остановить их, однако был атакован с ножом. Охранник вызвал полицию, которая задержала преступников.

На место прибыли патрульная полиция и скорая помощь kiev.informator.ua

Напомним,16 марта в одном из супермаркетов Киева подростки устроили погром и драку с охранником. Чтобы их утихомирить, пришлось вызывать дополнительные наряды патрульных полицейских.