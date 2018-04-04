Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве молодые люди избили телепродюсера и напали с ножом на охранника супермаркета

Комментариев: 1
Правонарушители были задержаны.
Подростки задержаны в супермаркете, который пытались ограбить
Подростки задержаны в супермаркете, который пытались ограбить
kiev.informator.ua

В ночь на 4 апреля в Киеве группа молодых людей совершила сразу два преступления. Сначала они избили и ограбили продюсера ТРК Украина, а затем попытались ограбить супермаркет, угрожая охраннику ножом. События произошли на улице Гната Юры на Борщаговке. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Читай также: Пьяные школьницы сняли, как они жестоко бьют сверстницу

Продюсер ТРК Украина около 00:30 шел домой из магазина, когда на остановке общественного транспорта Универсам на него напала группа неизвестных и стала его избивать. У потерпевшего они отобрали мобильный телефон и деньги, после чего скрылись. Отмечается , что продюсер был избит с особой жестокостью – у него многочисленные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана верхней губы и травма грудной клетки.

Следы крови на земле: продюсер был избит с особой жестокостью
Следы крови на земле: продюсер был избит с особой жестокостью
kiev.informator.ua

Установлено, что парни и девушки направились в супермаркет, откуда попытались вынести товар, не оплатив его. Охранник попытался остановить их, однако был атакован с ножом. Охранник вызвал полицию, которая задержала преступников.

На место прибыли патрульная полиция и скорая помощь
На место прибыли патрульная полиция и скорая помощь
kiev.informator.ua

Напомним,16 марта в одном из супермаркетов Киева подростки устроили погром и драку с охранником. Чтобы их утихомирить, пришлось вызывать дополнительные наряды патрульных полицейских.

Поделись:
Теги: Киев, Борщаговка, избиение, нож, Криминал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
flomaster77    04.04.2018, 11:13
Оценка:  +1
flomaster77
Ушлепки конченные, на нары, на лет 10 минимум. Хотя с нашими судами, еще журналист останется виноват. До чего довели страну.
Потому_что    04.04.2018, 11:10
Оценка:  +2
Потому_что
Надеюсь отпустят, это же дети, надо подождать когда они уже убивать начнут.
designandrey65    04.04.2018, 11:10
Оценка:  +3
designandrey65
Европейская общедозволенность.. рулит
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь