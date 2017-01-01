В Киеве снова разгромили зал игровых автоматов
Инцидент произошел на проспекте Василия Порика, 13Г.
В пятницу, 6 апреля, неизвестные в балаклавах совершили погром в игорном заведении Золотая Подкова.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
Читай также: В Киеве разгромили зал игровых автоматов
По словам очевидцев, нападавших было около 15 человек. Неизвестные, угрожая бейсбольными битами, унесли с собой сейф с деньгами.
Злоумышленники успели сбежать до приезда полиции. Правоохранители проводят розыск.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, 19 марта в Каменском прогремел взрыв в зале игровых автоматов, в результате чего ранения получили два человека.
Ранее, 19 февраля, в Днепре неизвестные забрасывали “коктейлями Молотова“ сеть залов игровых автоматов Интернет-центр Е.