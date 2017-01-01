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В Киеве снова разгромили зал игровых автоматов

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Инцидент произошел на проспекте Василия Порика, 13Г.
Нападавших было около 15 человек
Нападавших было около 15 человек
facebook.com/KyivOperativ/

В пятницу, 6 апреля, неизвестные в балаклавах совершили погром в игорном заведении Золотая Подкова.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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По словам очевидцев, нападавших было около 15 человек. Неизвестные, угрожая бейсбольными битами, унесли с собой сейф с деньгами.

Это не первое нападение на игровые автоматы в Киеве
Это не первое нападение на игровые автоматы в Киеве
facebook.com/KyivOperativ/

Ранее были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19
Ранее были разгромлены игорные заведения на ул. Мельникова, 5, Кибальчича, 19
facebook.com/KyivOperativ/

Подозреваемых в предыдущих нападениях также не задержали.
Подозреваемых в предыдущих нападениях также не задержали.
facebook.com/KyivOperativ/

Злоумышленники успели сбежать до приезда полиции. Правоохранители проводят розыск.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, 19 марта в Каменском прогремел взрыв в зале игровых автоматов, в результате чего ранения получили два человека.

Ранее, 19 февраля, в Днепре неизвестные забрасывали “коктейлями Молотова“ сеть залов игровых автоматов Интернет-центр Е.

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Теги: киев, погром. зал игровых автоматов
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