В Киеве Volkswagen протаранил Fiat и перевернулся на крышу
В Киеве на улице Дегтяревской автомобиль Volkswagen Polo врезался в Fiat Linea, после чего перевернулся на крышу. Об этом сообщает Информатор.
ДТП произошло около полуночи. Оба авто направлялись в сторону Дегтяревского моста.
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Водитель Fiat рассказал, что пытался парковаться возле офиса Киевстар, когда неожиданно почувствовал удар и увидел как переворачивается Volkswagen.
С перевернувшегося Volkswagen водитель выбрался самостоятельно, однако позднее его госпитализировали. Автомобиль на колеса поставили очевидцы ДТП.
Подробности ДТП выясняет полиция. На месте также работали сотрудники следственно-оперативной группы и медики.
Напомним, 9 апреля в Харьковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.