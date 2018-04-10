В Киеве Volkswagen протаранил Fiat и перевернулся на крышу

С перевернувшегося Volkswagen водитель выбрался самостоятельно, однако позднее его госпитализировали.

В Киеве на улице Дегтяревской автомобиль Volkswagen Polo врезался в Fiat Linea, после чего перевернулся на крышу. Об этом сообщает Информатор.

ДТП произошло около полуночи. Оба авто направлялись в сторону Дегтяревского моста.

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Водитель Fiat рассказал, что пытался парковаться возле офиса Киевстар, когда неожиданно почувствовал удар и увидел как переворачивается Volkswagen.

С перевернувшегося Volkswagen водитель выбрался самостоятельно, однако позднее его госпитализировали. Автомобиль на колеса поставили очевидцы ДТП.

Водитель Fiat не пострадал kiev.informator.ua

Причины ДТП выясняются kiev.informator.ua

Подробности ДТП выясняет полиция. На месте также работали сотрудники следственно-оперативной группы и медики.

Напомним, 9 апреля в Харьковской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли четыре человека.