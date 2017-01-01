В Киеве задержан угрожавший Супрун мужчина

31-летний киевлянин звонил на правительственную горячую линию с угрозами в адрес и.о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения.

Правоохранители задержали злоумышленника, который угрожал и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в. и. о. министра здравоохранения и требованием ее увольнения", – говорится в сообщении.

Во время расследования выяснилось, что мужчина может быть причастен к четырем фактам вымогательств: три в Голосеевском и один в Дарницком районе.

Полицейские задержали 31-летнего киевлянина 16 апреля во время получения посылки, в которой было 100 тысяч гривен, такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа – угрожал устроить взрыв.

По всем фактам вымогательств начаты уголовные производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

Напомним, ранее НАБУ показало видео, как Супрун предлагают взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы города Вишневого.

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