В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие
В Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человек. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua утром в среду, 18 апреля.
Авария с участием маршрутки №718 произошла на улице Киевской в Софиевской Борщаговке на светофоре напротив Софиевского посада.
Отмечается, что маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы встать на светофоре впереди Богдана, маршрутки №720, в это же время налево поворачивал грузовик MAN.
“Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. В маршрутке повылетали стекла, большая часть пассажиров получила осколочные ранения“, – говорится в сообщении.
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Прибывшая на место ДТП скорая помощь госпитализировала четверых пострадавших. Одной из женщин прямо на месте наложили гипс на руку.
Напомним, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутка с пассажирами и автобус. В этом ДТП погибли восемь человек, еще около 20 получили различные травмы.