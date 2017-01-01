Авария с участием маршрутки №718 произошла утром на улице Киевской в Софиевской Борщаговке .

В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

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В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В Киеве пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего в больницу попали четыре человек. Об этом сообщает ДТП.kiev.ua утром в среду, 18 апреля.

Авария с участием маршрутки №718 произошла на улице Киевской в Софиевской Борщаговке на светофоре напротив Софиевского посада.

Отмечается, что маршрутка выехала на встречную полосу, чтобы встать на светофоре впереди Богдана, маршрутки №720, в это же время налево поворачивал грузовик MAN.

“Пытаясь избежать лобового столкновения, маршрутка резко вильнула влево, однако грузовик все равно задел ее. В маршрутке повылетали стекла, большая часть пассажиров получила осколочные ранения“, – говорится в сообщении.

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Прибывшая на место ДТП скорая помощь госпитализировала четверых пострадавших. Одной из женщин прямо на месте наложили гипс на руку.

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге столкнулись легковушка Mazda, маршрутка с пассажирами и автобус. В этом ДТП погибли восемь человек, еще около 20 получили различные травмы.