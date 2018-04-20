Голосеевский проспект в Киеве частично перекроют

В столице Украины с 20:00 20 апреля до 20:00 21 апреля в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта Голосеевским проспектом.

В Киеве в пятницу, 20 апреля, частично ограничат движение по Голосеевскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным ведомства, 20-21 апреля на проспекте будут выполняться ремонтные работы.

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“С 20:00 20 апреля до 20:00 21 апреля в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Голосеевской на участке от площади Голосеевской к проспекту Академика Глушкова будет частично ограничено движение транспорта в обоих направлениях“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 апреля ограничено движение по Набережному шоссе.