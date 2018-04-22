Националисты сожгли цыганский табор в Киеве

Цыгане жили в парке и не хотели уходить. После "убедительных аргументов" C14 они все-таки покинули эту территорию.

В субботу, 21 апреля, в Голосеевском районе Киева члены праворадикальной организации C14 сожгли место стоянки цыган в районе Лысой горы. Соответствующее заявление и фотографии размещены на одной из страниц C14 в Facebook.

“Ци ... ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке“, - заявили представители C14. Однако после “убедительных аргументов“ остальные ромы тоже ушли.

Националисты утверждают, что убрали за цыганами почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. “Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние“, - отмечают они.

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Отметим, что C14 планирует провести аналогичные рейды на следующей неделе.

17 апреля сообщалось, что зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в Киеве “оккупировали“ цыгане. Они находились в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.