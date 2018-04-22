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Националисты сожгли цыганский табор в Киеве

Комментариев: 4
Цыгане жили в парке и не хотели уходить. После "убедительных аргументов" C14 они все-таки покинули эту территорию.
Националисты сожгли цыганский табор в Киеве
© facebook.com/c14.news.reserve
Фото 1/8
  • Члены С14 заставили цыган уйти из парка
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
  • Оставленные ромами вещи и мусор сожгли
Националисты сожгли цыганский табор в Киеве
Члены С14 заставили цыган уйти из парка
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В субботу, 21 апреля, в Голосеевском районе Киева члены праворадикальной организации C14 сожгли место стоянки цыган в районе Лысой горы. Соответствующее заявление и фотографии размещены на одной из страниц C14 в Facebook.

“Ци ... ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке“, - заявили представители C14. Однако после “убедительных аргументов“ остальные ромы тоже ушли.

Националисты утверждают, что убрали за цыганами почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. “Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка в прежнее состояние“, - отмечают они.

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Отметим, что C14 планирует провести аналогичные рейды на следующей неделе.

17 апреля сообщалось, что  зал ожидания и вестибюль ж/д вокзала в Киеве “оккупировали“ цыгане. Они находились в здании вокзала вместе с детьми и своими вещами.

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Теги: цыгане, Киев, националисты, C14, сожгли
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Комментариев (4)
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Потому_что    22.04.2018, 11:16
Оценка:  0
Потому_что
Молодцы ребята, пока импотентная милиция рассуждает, вы делаете!
Конфузий    22.04.2018, 11:13
Оценка:  +1
Конфузий
Если государство не выполняет свои функции - эти функции начинают выполнять сами граждане. Но в таком случае государство, как аппарат, мешающий гражданам, тоже будет демонтировано. Все к этому и идет.
Sonmor    22.04.2018, 11:06
Оценка:  +1
Sonmor
Поддерживаю.
Бяяка    22.04.2018, 10:43
Оценка:  +4
Бяяка
молодцы ребята
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